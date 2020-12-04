الفاتيكان يتخذ قرارا بإغلاق متاحفه حتى 15 يناير

اتخذت مديرية متاحف الفاتيكان، اليوم الجمعة، قرارا بتمديد الإغلاق المؤقت لهذا المجمع المتحفي المشهور عالميًا حتى 15 كانون الثاني/ يناير، في إطار الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الإيطالية بهدف الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت مديرية المتاحف بموقع "إنستغرام": "بالتنسيق مع الإجراءات التي أقرتها السلطات الإيطالية حول الوضع الصحي، ستظل متاحف الفاتيكان مغلقة أمام الجمهور حتى 15 كانون الثاني/ يناير 2021".

وخلال هذه الفترة، سيتم أيضًا تعليق أية أنشطة سياحية ومتاحف وثقافية في مجمع الفيلات البابوية في "كاستيل غاندوفو" مقر الإقامة الصيفي بالقرب من روما.

ومنذ شهر قررت مديرية متاحف الفاتيكان إغلاقها من 5 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر. وتم اتخاذ هذه الخطوة بعد توقيع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على مرسوم حكومي بشأن فرض تدابير تقييدية جديدة فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد. ونصت الوثيقة، على وجه الخصوص، على تعليق مؤقت لأعمال جميع المتاحف وقاعات العرض في إيطاليا خلال الفترة المحددة.

ويوم أمس، سجلت وزارة الصحة الإيطالية، أعلى حصيلة يومية لضحايا فيروس "كورونا" في إيطاليا، حيث وصل عدد الضحايا خلال يوم واحد إلى 993 شخصا.