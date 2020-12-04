خفر السواحل الصيني يفككون أكثر من عشر عصابات إجرامية رئيسية

ذكرت سلطة خفر السواحل الصينية أنها فككت أكثر من عشر عصابات إجرامية متورطة في أنشطة غير قانونية متعلقة بالبحر في آخر ثلاث سنوات.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء، أطلق خفر السواحل الصيني حملات على جميع المستويات وحققوا في أكثر من 190 بلاغا وألقوا القبض على أكثر من 140 مشتبها به.

وهي ليست الأولى في هذا الفترة، حيث سبق لخفر السواحل، أن نصبوا كمينًا لسفينة تهريب مخدرات في المياه الواقعة بشمال غربي شعاب يونغشو، وهي جزء من جزر نانشا في بحر الصين الجنوبي.