دون كشف عن التفاصيل... "مودرنا" توافق على مد إسرائيل بالمزيد من جرعات لقاح كورونا

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية، اليوم الجمعة، توسيع نطاق العقد الذي وقعته مع وزارة الصحة الإسرائيلية، ليتسنى لها تزويدها بأربعة ملايين جرعة إضافية من لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبذلك ضمنت إسرائيل الحصول على 6 ملايين جرعة من لقاح "مودرنا" الذي يخضع حاليا لتجارب ومراجعات داخل البلاد. ولم يتم نشر البنود المالية والجدول الزمني للتسليم المتفق عليها، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وفي يونيو/ حزيران، وقعت إسرائيل اتفاقا مع "مودرنا" للحصول على لقاحها لوقاية مواطنيها من "كوفيد-19". كما توصلت إلى تفاهمات مع "أسترازينيكا" للحصول على نحو 10 ملايين جرعة من لقاحها.

وقالت "مودرنا" إنها مستمرة في زيادة طاقة التصنيع العالمية لتعزيز عمليات التسليم لتصل إلى نصف مليار جرعة سنويا وقد ترتفع إلى مليار جرعة في السنة بحلول العام المقبل.

أظهرت النتائج الكاملة لتجارب "مودرنا" المتقدمة أن اللقاح فعال بنسبة 94.1 بالمئة دون أي مخاوف كبرى متعلقة بالسلامة.

ووفقا لإحصاء "رويترز"، فقد سجلت إسرائيل قرابة 340 ألف إصابة و2890 وفاة بالمرض حتى الآن. ويقطن إسرائيل نحو 9 ملايين نسمة.