ألمانيا سعيدة بمراجعة الكونغرس قرارا اتخذه ترامب

أعربت ألمانيا، اليوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، عن سعادتها بمراجعة الكونغرس لقرار سبق واتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله إن ألمانيا سعيدة بما يبدو أنه اتفاق بين المشرعين الأمريكيين بخصوص وجوب إعادة النظر في القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو/تموز بتخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الألماني للصحفيين "كما هو واضح، لم نحصل على معلومات في أي وقت عن تخفيضات القوات التي أُعلنت في يوليو تموز، وبالتالي لا نستطيع القول ما هي الخطط (الخاصة بذلك) أو إن كانت هناك خطط".

وأضاف "لكننا سعداء بما يبدو أنه اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن على إعادة النظر في هذا القرار".

ومضى يقول "الجنود الأمريكيون محل ترحيب هنا. إنهم يسهمون ليس فقط في الحفاظ على أمن ألمانيا بل أمن أوروبا أيضا".

ووافق المشرعون الأمريكيون من الحزبين أمس الخميس على الصياغة النهائية لمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي متضمنا نصا يؤيد استمرار وجود الجنود الأمريكيين في ألمانيا.

وكان ترامب قد وافق في وقت سابق على خطة لإعادة نشر 9500 جندي أمريكي من ألمانيا.

وقال حينها المتحدث باسم البنتاغون "وزير الدفاع (مارك إسبر) ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك ميلي)، أبلغنا أمس الرئيس بخطط إعادة نشر 9500 جندي من ألمانيا، وفق الاقتراح الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه والذي من شأنه أن يعزز احتواء روسيا، فضلا عن تقديمه ضمانات للحلفاء وتحسين المرونة الاستراتيجية والمرونة التشغيلية للولايات المتحدة في أوروبا".

ولكن مستشار جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب قد قال في تصريحات سابقة إن بايدن سيراجع قرار ترامب بسحب آلاف الجنود من ألمانيا إذا فاز في الانتخابات.

وقال مستشار بايدن للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع "رويترز": "سنراجع كل القرارات التي اتخذها ترامب بما يشمل هذا القرار".

وأضاف: "يبدأ الأمر بالتأكيد بالطريقة التي صدر بها"، وذلك في إشارة لقرار ترامب عدم التشاور مع ألمانيا قبل اتخاذ الإجراء. وتابع قائلا: "لكن لدينا أيضا مشكلة كبيرة مع جوهر القرار ذاته".