الصين تسابق الزمن لتفادي كارثة... 23 عاملا محاصرون تحت الأرض بعد تسرب غازي

حوصر 23 من عمال المناجم تحت الأرض، في منجم فحم صيني، اليوم الجمعة، بعد تسرب غاز أول أكسيد الكربون، وسط محاولات دؤوبة لإنقاذهم قبل وقوع كارثة لا تحمد عقباها.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأنه تم إرسال رجال الإنقاذ إلى منجم ديوشويدونغ في مدينة تشونغتشينغ الضخمة الواقعة غرب شنغهاي، ويعمل المحققون على تحديد سبب الحادث.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع فى حوالى الخامسة مساء بالتوقيت المحلى (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش) دون ذكر مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن حادثا سابقا في المنجم أودى بحياة ثلاثة أشخاص عام 2013.

وقالت إن

رجال الإنقاذ، بمن فيهم ضباط الشرطة ورجال الإطفاء، يتسابقون مع الزمن للوصول إلى عمال المناجم المحاصرين.

منجم الفحم ديوشويدونغ، الذي تأسس في عام 1975 وأصبح مملوكا للقطاع الخاص في عام 1998، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 120 ألف طن، وفقا لإدارة الطوارئ المحلية.

حوادث التعدين شائعة في الصين، حيث تعرف الصناعة بسجل أمان ضعيف وغالبا ما يتم تطبيق اللوائح بشكل ضعيف.

لقى 16 عاملا مصرعهم فى منجم آخر على مشارف تشونغتشينغ فى سبتمبر/ أيلول بعد أن اشتعلت النيران فى سير ناقل وتسبب الحريق الناتج عن مستويات خطيرة من أول أكسيد الكربون.

قبل عامين، لقي 7 عمال مناجم مصرعهم في المدينة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لقي 21 عاملا حتفهم في مقاطعة شاندونغ الشرقية بعد أن تسبب الضغط داخل منجم في انهيار الصخور، مما أدى إلى سد النفق وحبس العمال.