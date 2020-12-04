ماكرون يؤكد تأييده تعليم اللغة العربية في فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده تعليم اللغة العربية في فرنسا، محذرا من بعض معاهد تعليم العربية، التي تستغل هذه الغاية لنشر أيديولوجيا انفصالية إسلاموية.