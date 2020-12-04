أمريكا: متفاؤلون بإمكانية حل الخلاف الخليجي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية حل الخلاف السعودي القطري.

وأضاف الوزير الأمريكي في إفادة صحفية، أن حل الخلاف الخليجي هو "الشيء الصحيح" لشعوب هذه البلدان، لكنه رفض التعليق على "متى يمكن حسم المشكلة"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

يتبع...