بومبيو: قتلنا سليماني لنظهر لإيران الخط الأحمر والإيرانيون يسعون بشدة لإعادة المفاوضات مع أمريكا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، يظهر حقيقة الخط الأحمر الذي وضعته الولايات المتحدة لطهران.

وقال في كلمته المباشرة بمنتدى حوار المنامة في البحرين إن الإيرانيين يسعون بشدة لإعادة المفاوضات مع أمريكا لإزالة العقوبات عنها.

Live at #IISSMD20: @SecPompeo @StateDept gives his opening address to kick off the IISS Manama Dialogue 2020. Watch the livestream: https://t.co/3C3jmTQs5U — IISS News (@IISS_org) December 4, 2020

​وتابع بومبيو أنه "لا يمكن أن يكون منح إيران حق الوصول إلى الأسلحة والتمويل الغربي هو الطريق الصحيح للمضي قدما".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في كلمته عن أمله في حل الخلاف القائم بين قطر والمملكة العربية السعودية منذ ما يزيد عن 3 سنوات، فيما يعرف بالأزمة الخليجية.

‘We are hopeful that the dispute between Saudi and Qatar will be resolved. Every country has a history and a tradition that drives its domestic politics and how it interacts with nations’

@SecPompeo @StateDept #IISSMD20 https://t.co/dO3g4syU7d pic.twitter.com/7sMcact9e5 — IISS News (@IISS_org) December 4, 2020

وقال: "نأمل في حل الخلاف بين السعودية وقطر، لكل بلد تاريخ وتقاليد تقود سياساتها الداخلية، وكيف تتفاعل مع الأمم".

وأضاف بومبيو أن حل الخلاف الخليجي هو "الأمر الصائب" لشعوب المنطقة.

وأحجم بومبيو خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة عن التكهن بموعد تحقق مثل هذا الحل، لكنه قال إن واشنطن ستواصل العمل لتسهيل عقد محادثات وحوار من أجل الحل، بحسب وكالة "رويترز".

وشدد يومبيو على أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بسيادة واستقلال العراق".

وأشار إلى أن "العنف الذي يحدث في أفغانستان اليوم مرتفع بشكل غير مقبول بالنظر إلى المفاوضات الحالية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وتنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الجمعة، قمة الأمن الإقليمي الـ16 المعروفة بمؤتمر "حوار المنامة"، ويشارك فيها عدد من رؤساء الوزراء، ووزراء الدفاع، ووزراء الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، ورؤساء الجيش، والمخابرات، ومئات المشاركين حول العالم.