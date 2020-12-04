لانتقادها الشركة... "غوغل" تطرد عالمة بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي

قامت شركة "غوغل" بطرد الباحثة البارزة في الشركة، تيمنيت جيبرو، بعد أن انتقدت نهج الأخيرة في توظيف الأقليات، والتحيز داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية.

وقالت عالمة الكمبيوتر الأمريكية والمدير الفني لفريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي في غوغل، في تغريدة نشرتها على موقع تويتر، إنها "طُردت بسبب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها قبل يوم واحد إلى مجموعة تضم موظفين في الشركة، انتقدت فيها معاملة الشركة لموظفي الأقليات، وشددت على تلقيها معاملة "غير إنسانية باستمرار".

Apparently my manager’s manager sent an email my direct reports saying she accepted my resignation. I hadn’t resigned—I had asked for simple conditions first and said I would respond when I’m back from vacation. But I guess she decided for me :) that’s the lawyer speak. — Timnit Gebru (@timnitGebru) December 3, 2020

وأعربت الخبيرة من أصل إريتيري، عن ضيقها من ردود غوغل على الجهود، التي تبذلها مع آخرين لزيادة توظيف الأقليات، ولفت الانتباه إلى "التحيز" في الذكاء الاصطناعي، مثل التحيز في برامج التعرف على الوجه ضد الأشخاص "ذوي البشرة الملونة".

وخلال مقابلة، يوم الخميس، مع "بلومبرغ "قالت الباحثة أيضًا إن جيف دين، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في غوغل، طردها بسبب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى باحثين في فريق الذكاء الاصطناعي للشركة المعروفة باسم "غوغل برين".

وبحسب بلومبرغ، كتبت جيبرو في رسالتها: "توقف عن كتابة مستنداتك لأنها لن تحدث فرقًا، حيث لا توجد وسيلة لتحقيق أي شيء".

أعلنت مجموعات من داخل الشركة وخارجها عن دعم جيبرو المعروفة بأبحاثها المؤثرة حول التحيز في التعرف على الوجه، وذلك عبر تدشين عريضة جمعت أكثر من 400 توقيع من الموظفين في الشركة، وأكثر من 500 من الشخصيات الأكاديمية والصناعية.