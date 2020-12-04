وكالة: أمريكا قررت سحب جميع قواتها تقريبا من الصومال

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، أمر بسحب كل القوات الأمريكية تقريبا من الصومال بحلول 15 يناير/ كانون الثاني في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرته للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وهناك نحو 700 جندي أمريكي في الصومال تتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية في مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة "رويترز" إن القوات الأمريكية التي ستبقى في الصومال ستكون في العاصمة مقديشو. وستشهد العملية تقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق أيضا.

ولا تحظى تلك المهمة بالكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة لكنها تعتبر حجر أساس لجهود وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في مكافحة تنظيم القاعدة بشكل عام.