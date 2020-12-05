واشنطن ترحب: تصنيف سلوفينيا "حزب الله" منظمة إرهابية خطوة حاسمة

رحبت واشنطن، اليوم السبت، بإعلان حكومة سلوفينيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، واصفة الخطوبة بـ"الحاسمة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، في تغريدة على تويتر: "تصنيف سلوفينيا حزب الله منظمة إرهابية يعد خطوة حاسمة في الحرب ضد الإرهابيين المدعومين من إيران".

وأشاد بومبيو، بإجراءات سلوفينيا ودول أوروبية أخرى لمنع حزب الله من تهديد سلامتها وأمنها.

Slovenia’s designation of Hizballah as a terrorist organization in its entirety is a critical step in the fight against Iranian-backed terrorists. We commend Slovenia and other European nations for taking action to prevent Hizballah from threatening their peace and security. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلوفينيا، "حزب الله" منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، لتسير على خطى لاتفيا التي أشادت واشنطن بخطوتها الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الحكومة السلوفينية إنها ستتعامل مع من الآن فصاعدا مع "حزب الله" على أنه منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديداً للسلم والأمن.