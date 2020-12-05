البنتاغون: الولايات المتحدة تسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير المقبل

أعلن البنتاغون اليوم السبت أن الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير/ كانون الثاني، مؤكدا أن واشنطن ستترك تشكيلات صغيرة في مقديشو.

موسكو - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان: "الولايات المتحدة لم تغادر ولن تغادر أفريقيا، هذا ليس تغييرا في سياسة الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "سنواصل محاربة المنظمات المتطرفة العنيفة التي تهدد بلدنا، وفي الوقت نفسه نحافظ على ميزتنا الاستراتيجية في منافسة القوى العظمى".

وينتشر نحو 700 جندي أمريكي في الصومال لمساعدة القوات المحلية في هزيمة حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. (المحظور في روسيا وبعض الدول).

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 17 شباط/نوفمبر المنصرم عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب.