ترامب يوقع رسميا على "قانون رودتشنكوف لمكافحة المنشطات"

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب وقع رسميا على "قانون رودتشنكوف لمكافحة المنشطات".

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "إن الرئيس وقع القانون رقم 835، قانون رودتشينكوف لمكافحة المنشطات لعام 2019، الذي يخول فرض عقوبات جنائية ضد أفراد معينين متورطين في التواطؤ الدولي للمنشطات، ويطالب بتعويض المتضررين من هذا التواطؤ".

وفي 17 نوفمبر الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا على تشريع القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون رودتشنكوف لمكافحة المنشطات".

من جانبها، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قانون "غريغوري رودتشنكوف" قائلة إن واشنطن نصبت نفسها مجددا على أنها الحكم الرئيسي، وهذه المرة على جميع الرياضات العالمية.

وذكرت زاخاروفا في تصريحات الشهر الماضي: "من جديد تفرض واشنطن نفسها مرة أخرى حكما رئيسا، وهذه المرة على الرياضة العالمية بأكملها، إذ تحدد آلية مكافحة المنشطات خارج حدودها الإقليمية تتخطى به وكالة مكافحة المنشطات الدولية".

وسمي القانون على اسم المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، "غريغوري رودتشنكوف" الذي غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن اتهم الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قررت في التاسع من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي منع روسيا من المشاركة في أي أحداث رياضية كبرى واستضافتها لمدة أربعة أعوام كعقوبة لما قالت إنه تلاعب خطير بنتائج اختبارات الرياضيين لبيان تعاطيهم المنشطات.