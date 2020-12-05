لتفادي انتشار فيروس كورونا… بايدن يعتزم تقليص حفل أداء اليمين

عبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم الجمعة، عن عزمه تقليص حفل أداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا في تناقض حاد مع الرئيس دونالد ترامب الذي بدأت إدارته بخلاف بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب الرئيس.

وقال بايدن إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير كانون/ الثاني على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونغرس الأمريكي لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.

وأضاف بايدن في مسقط رأسه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير "أعتقد أنه من المحتمل ألا يكون هناك موكب افتتاحي ضخم في شارع بنسلفانيا. لكن أعتقد أنكم سترون كثيرا من النشاط الافتراضي في الولايات في جميع أنحاء أمريكا، يشارك فيه أشخاص أكثر من ذي قبل".

ولفت بايدن إلى إن موظفيه يعملون مع نفس الفريق الذي رتب المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عبر الإنترنت في أغسطس/ آب للتخطيط لإقامة حفل لأداء اليمين لا يرفع مخاطر تسريع تفشي كوفيد -19 الذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في الولايات المتحدة.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 273 ألف شخص في الولايات المتحدة وتتزايد الحالات ودخول المستشفيات مع اقتراب أشهر الشتاء.