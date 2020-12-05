مقتل 18 شخصا وإنقاذ شخص جراء حادث في منجم فحم بالصين

قالت صحيفة شينخوا الصينية، اليوم السبت، إن 18 عاملا لقوا حتفهم في منجم بعد أن كانوا محاصرين فيه، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في المنطقة خلال شهرين.

ووقع الحادث في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، بعد تسرب أول أكسيد الكربون.

وأعلنت الطوارئ الصينية، إنقاذ شخص بنجاح وأن عمليات انتشال الناجين لا تزال جارية، بحسب ما نقلته "سي جي تي إن" المحلية.

Excessive levels of CO1 caused coal mine accident in SW #China’s Chongqing, causing 24 people trapped, 18 dead, 1 successfully rescued. pic.twitter.com/hgFs0JaenG — Frontline (@Frontlinestory) December 5, 2020

وكان 24 عاملا يقومون بتفكيك المعدات تحت الأرض بعد إغلاق المنجم لأكثر من شهرين. وتحقق السلطات بأسباب الحادث.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مصرع 16 شخصا في أواخر سبتمبر/أيلول بعد ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون في منجم سونجزاو للفحم في تشونغتشينغ.