الصحة العالمية: نأمل توفير نصف مليار جرعة لقاح في بداية 2021

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الربع الأول من العام المقبل.

وصرحت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان، إن "الهدف النهائي هو توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة بحلول نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20 في المئة من سكان الدول التي تشملها آلية COVAX".

حتى الآن، انضمت 189 دولة إلى برنامج COVAX، الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية. ويسعى البرنامج إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

وتتمثل خطة COVAX الأولية في تطعيم 20 في المئة من السكان الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك العاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وقالت سواميناثان، إن هذا سيكون كافيا "لإنهاء المرحلة الحادة للجائحة" من خلال تقليل الوفيات والتأثير على عمل النظم الصحية.

وأشارت سواميناثان: "هدفنا، وأملنا هو أنه في الربع الأول من عام 2021، سيكون لدينا حوالي نصف مليار جرعة متاحة لتوزيعها على البلدان المختلفة بطريقة عادلة".

في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن "اللقاحات لمكافحة جائحة (كوفيد-19) لن تقضي بمفردها على فيروس "كورونا" المستجد".