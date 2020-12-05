محكمة تأمر بمنح تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة

أمر قاض يوم الجمعة الحكومة الأمريكية بإعادة فتح باب التقدم بطلبات لبرنامج يحمي من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقالت رويترز إن الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين ركز على البرنامج الذي أنشأه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في عام 2012.

ومنعت المحكمة العليا في يونيو/ حزيران محاولة ترامب في عام 2017 لإنهاء البرنامج. ولكن إدارته واصلت سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للبرنامج.

ووجهت المحكمة وزارة الأمن الداخلي بنشر إشعار عام على مواقعها الإلكترونية بحلول يوم الاثنين معلنة قبولها التقدم بطلبات جديدة للبرنامج. كما أمرت المحكمة بأن يوضح الإشعار أن تصريح العمل بموجب البرنامج سيستمر لمدة عامين بدلا من عام واحد.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه "يأمل أن ترفض المحكمة العليا محاولة ترامب بشأن إحصاء تعداد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020".

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب يأمل في أن ترفض المحكمة العليا محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب، استبعاد المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة من تعداد السكان المستخدم في تخصيص الدوائر الانتخابية بالكونغرس".