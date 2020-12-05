مسيرة للمعارضة تنطلق في عاصمة أرمينيا... فيديو

نظمت قوى المعارضة الأرمينية، اليوم السبت، مسيرة للمطالبة باستقالة الحكومة الأرمينية التي يرأسها رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

خلال التجمع الذي يقام في ساحة الحرية، من المقرر أن يلقي فازجين مانوكيان بخطاب، الذي سيقترح فيه "خارطة طريق" للتغلب على الأزمة الحالية.

ولاحظت وسائل الإعلام أن مجموعة من سكان منطقة كوتايك في أرمينيا وصلوا العاصمة سيرًا على الأقدام للمشاركة في المسيرة.

في الوقت الحالي، تجمع عدد كبير من المواطنين في الميدان. في البداية وقف المشاركون دقيقة صمت حداداً على الجنود الذين قتلوا خلال الحرب في قرة باغ.

ويهتف المواطنون المجتمعون بشكل دوري "نيكول خائن!"

يذكر أن 17 حزبا معارضا نظموا مسيرات في يريفان منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني ردا على توقيع بيان ثلاثي بشأن قرة باغ من قبل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وتبنى زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان، فلاديمير بوتين ونيكول باشينيان وإلهام علييف، بيانًا مشتركًا بشأن وقف إطلاق النار في قرة باغ، وبحسب البيان، فقد دخل وقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو قرة باغ حيز التنفيذ في 10 نوفمبر. وافق خلاله الجانب الأرميني على عدد من التنازلات الإقليمية.