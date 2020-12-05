أردوغان: تركيا تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية عبر تصنيع محركات مروحيات محلية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان كلمة ألقاها أثناء مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع، أضاف فيها: "نمضي بخطى واثقة نحو هدفنا في أن تصبح تركيا دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات".

#عاجل | #أردوغان: نمضي بخطى واثقة نحو هدفنا في أن تصبح #تركيا دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات (كلمة بمراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 5, 2020

وخلال كلمته رد أردوغان على المعارضة بقوله "شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تماما شراكتنا مع الأمريكيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد صرح بأن أذربيجان حررت إقليم قره باغ بمساهمات من أنظمة أسلحة بلاده.

#عاجل | #أردوغان: عبر تصنيع محركات مروحيات محلية ندخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 5, 2020

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار قوله: "حررت أذربيجان إقليم قره باغ من الاحتلال (الأرميني) في 44 يوما بمساهمات أنظمة أسلحتنا المحلية".

وفي وقت سابق قال أكار، إن الجيش التركي سيبدأ قريبًا العمل المشترك مع القوات الروسية على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ.

ونقلت الوكالة التركية تصريحات الوزير أكار الذي قال: "يتم الآن إنشاء مركز مشترك بين تركيا وروسيا في قره باغ في المستقبل القريب، حيث سيبدأ جنودنا العمل هناك مع الروس".