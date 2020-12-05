إيران: سنحقق إنجازات عظيمة في مجال لقاح كورونا

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم السبت، إن بلاده لديها أوراقا رابحة ستقدمها للعالم بشأن لقاح كورونا، مؤكدا أن إيران ستحقق إنجازات عظيمة في هذا المجال.

وبحسب وكالة أنباء فارس، أضاف نمكي أن "إيران متقدمة على العديد من الدول في مجال كورونا، فمثلا هي متقدمة على أمريكا بنسبة خمسة الى واحد، رغم أنها تتحمل مصاعب كبيرة فرضت عليها".

وكشف الوزير الإيراني أنه "في الأيام الأولى من انتشار كورونا، كنا نستورد كمامات وملابس واقية، ولكنهم في المطار لم يكونوا يسمحوا لها بالدخول".

وأوضح "استوردنا لقاح الإنفلونزا من فرنسا، ولكن في مطار إسبانيا منعت أمريكا وصوله لإيران".

وتابع:

"سنقدم أوراق رابحة للعالم، وسنحقق إنجازات عظيمة في مجال لقاح كورونا".

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أعلنت الخميس الماضي، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تجاوز المليون حالة والمتعافين نحو 700 ألف والمتوفين أكثر من 49 ألفا".