لمواجهة كورونا... تركيا تفرض عزلا عاما في العطلات الأسبوعية

أعلنت السلطات التركية بدء تطبيق عزل عام في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بهدف احتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز" اليوم السبت، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة التركية على هذه الخطوة منذ مايو/ أيار الماضي.

وخلال الأيام الماضية سجلت حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا مستويات قياسية.

وبث التلفزيون التركي، اليوم لقطات لساحات وشوارع شبه خالية من المارة في مدن، إسطنبول وأنقرة وإزمير.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن غالبية المواطنين ملتزمون بقيود العزل العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وكانت تركيا البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، سجلت أمس الجمعة 32736 حالة إصابة جديدة بكورونا، ويعد هذا هو أعلى رقم منذ بداية تفشي الجائحة في تركيا مارس/ آذار الماضي.

وبلغ إجمالي أعداد الوفيات في تركيا 14509 حالة، بعد وفاة 193 حالة أمس جراء الوباء

وحاليا، تأتي تركيا في المرتبة الرابعة عالميا في معدل الإصابات اليومية، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.