أرمينيا... إنذار أخير يتلقاه باشينيان

وقال إيشخان ساغاتليان، ممثل حزب "داشناكتسوتيون" المعارض، للجمهور في مقر إقامة رئيس الوزراء:

"إذا لم يفعل ذلك، فستبدأ أعمال العصيان في جميع أنحاء البلاد. إذا لم يغادر بحلول الثلاثاء، فسوف نزيله بأنفسنا".

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين يوم السبت في وسط يريفان مطالبين باستقالة باشينيان. وبعد المسيرة توجه المتظاهرون إلى قصره الحكومي وأعلنوا فيما بعد انتهاء المسيرة.

وفي وقت سابق، قال المدير السابق لجهاز الأمن القومي أرتور فانيتسيان إن 17 حزبا معارضا قد اقترحوا رئيس الوزراء السابق فازجين مانوكيان لمنصب رئيس الحكومة. في كلماته، وعد مانوكيان، إذا تم انتخابه، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لن يشارك فيها.

الهدنة في قرة باغ

في نهاية سبتمبر، بدأ نزاع مسلح في ناغورنو قرة باغ، حيث ألقت أرمينيا وأذربيجان باللوم على بعضهما البعض. في غضون شهر ونصف، قاموا بثلاث محاولات فاشلة لوقف إطلاق النار. في ليلة 10 نوفمبر، وقعت موسكو ويريفان وباكو الوثيقة الرابعة. واتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.