سول: خلو كوريا الشمالية من كورونا أمر يصعب تصديقه

عرضت كوريا الجنوبية، مساعدة نظيرتها الشمالية في مواجهة وباء كورونا المستجد، مستبعدة صحة ادعاء بيونج يانج بأن الدولة الشيوعية خالية من كورونا.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا، أمام مؤتمر حوار المنامة للأمن الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن: بيونجيانج لم تتحمس كثيرا للرد على عرض سول تقديم المساعدة، بحسب "رويترز".

وأضافت الوزيرة في بيان رسمي اليوم السبت: "ما زالوا يقولون إنه ليس عندهم أي حالات، وهو ما يصعب تصديقه".

وأكدت الوزيرة أن كافة الدلائل تشير إلى أن السلطات الكورية الشمالية منكبة على السيطرة على المرض الذي تنفي وجوده.

وكانت كوريا الشمالية، ذكرت في أحدث تقاريرها الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية، أنها ليس لديها إصابة مؤكدة بكورونا.

وأشارت السلطات الكورية في التقرير إلى وجود 8594 "حالة اشتباه".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، ذكرت أن الحكومة فرضت "إجراءات طوارئ من الدرجة الأولى" لمنع الإصابات بفيروس كورونا.

وبدوره استبعد جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية عدم تفشي الوباء في كوريا الشمالية، بسبب العلاقات التجارية والشعبية التي تربطها بالصين، التي ظهر فيها الفيروس قبل عام.

ويرى محللون أن تفشي كورونا في كوريا الشمالية قد تكون له تداعيات مدمرة للدولة التي تعاني من عزلة اقتصادية وسياسية.