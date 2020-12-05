لماذا أدانت الإمارات اغتيال فخري زاده؟... صحيفة إسرائيلية تجيب

وقال محلل الشؤون العربية بالصحيفة "جاكي حوجي" إن الإدانة التي نشرتها وزارة الخارجية الإماراتية الإثنين الماضي لاغتيال فخري زاده "تخفي حدثا كاملا من وراء الكواليس يتعلق مباشرة بإسرائيل".

وأضاف "وصفت أبو ظبي اغتيال المسؤول الإيراني الكبير بـ "جريمة مخزية" محذرة من اندلاع صراع جديد في المنطقة. الإسرائيلي العادي يسمع رسالتهم ويتساءل، هل هؤلاء هم أصدقاؤنا الجدد؟، فالحبر الذي وقعت به معاهدة إقامة العلاقات معهم لم يجف بعد، ويمكن لأي عاقل.. أن يعتقد أن إسرائيل تختبئ وراء مقتل المسؤول الإيراني الكبير".

ومضى حوجي قائلا: "بيان الإدانة موجه إلى طهران، لكن علينا نحن أيضا أن ننتبه إلى مخاوف الإمارات، التي تظهر من بين السطور. صحيح أن يدها لم تضغط على الزناد، لكن مع ذلك لديها أسباب وجيهة للقلق من انتقام إيراني".

ولفت إلى أنه بينما تتابع طهران اتفاقات التطبيع بين إسرائيل من جهة وكل من الإمارات والبحرين جاءت عملية اغتيال فخري زاده، والتي لا تمثل فقط ضربة للمشروع النووي لإيران، بل تظهر أن "العدو يصول ويجول بجرية في الفناء الخاص بالنظام الإيراني ويفعل ما يحلو له".

ولفت حوجي إلى مقال كتبه الأسبوع الماضي وذهب فيه إلى أن الإماراتيين ممتعضون من الثرثرة في إسرائيل حول اتحاد أبوظبي وتل أبيب من أجل مواجهة عدو مشترك، معتبرا أن "تكرار إسرائيل هذه الرسالة يعبر عن عدم حساسية تجاههم (الإماراتيين)".

وأضاف "لم تمض بضعة ساعات على هذه التصريحات، وتم اغتيال العالم الإيراني"، ومضى متسائلا "ماذا سيعتقد الإيرانيون إذا ما اعتبروا أن الإسرائيليين قتلوا لهم شخصية بارزة بعد وقت قصير من تفاخرهم بأن تقاربهم مع الإمارات يهدف إلى خدمة الصراع ضدهم؟".

وتابع المحلل الإسرائيلي: "خشيت طهران من سخونة العلاقات بين إسرائيل والإمارات منذ اللحظة الأولى. وأدركت أن من وراء الابتسامات يمكن أن يختبئ أيضا تقارب أمني. لذلك سبقت ونقلت رسالة تهديد للإماراتيين مع بدء احتفالات السلام: احذروا من التعاون مع الإسرائيليين في مؤامراتهم ضدنا".

واعتبر حوجي أن لدى الإمارات الكثير لتخسره إذا ما قررت إيران شن عمليات انتقامية على أراضيها، لمشاركتها في عملية إسرائيلية أو أخرى "سيهرب السياح، ويفر المستثمرون، وستجد جنة عدن التي أقاموها في قلب الخليج نفسها في مواجهة أزمة غير مألوفة".

وشيعت إيران، يوم الاثنين الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، فيما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.