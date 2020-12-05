السفير الصيني يدعو بلاده والولايات المتحدة للعمل معا بحسن نية

دعا تسوي تيان كاي السفير الصيني في واشنطن، اليوم السبت، بلاده والولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين الجانبين، وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

وقال تسوي تيان كاي أمام المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الصينية الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية " ينبغي للجانبين العمل بنية حسنة"، حسبما ذكرت "رويترز".

وأضاف السفير الصيني وفقا لنص نشرته السفارة على موقعها على الإنترنت:" لا أعتقد أن الصين عليها القيام بأمر ما لكي ترضي أي أحد هنا".

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية توترا تسبب في تراجعها إلى أدنى مستوياتها خلال عقود بسبب الخلاف حول عدة قضايا منها التجارة والأمن وحقوق الإنسان.

وكانت افتتاحية صحيفة تشاينا ديلي المدعومة من الحكومة الصينية ذكرت أمس الجمعة أن العلاقات بين الجانبين تتجه نحو "مسار خطير".

وأعلنت إدارة ترامب يوم الخميس قواعد تقلل الحد الأقصى لطول بعض تأشيرات الزيارة لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم المباشرين من 10 سنوات إلى شهر واحد. وقالت الحكومة الأمريكية إن القيد يهدف إلى حماية الأمة من "النفوذ الخبيث" للحزب.

ويوم الأربعاء، وسعت الإدارة من الضغط على منطقة شينجيانغ بغرب الصين، وحظرت واردات القطن من منظمة شبه عسكرية صينية قوية تقول إنها تستخدم العمالة القسرية لمسلمي الإيغور المحتجزين.