البحرية الإيرانية: ننتج 90 بالمئة من قطع غواصاتنا

قال رئيس منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في البحرية الإيرانية، الأدميرال مجيد مقصودي، إن بلاده نجحت في إنتاج ما يزيد عن 90 بالمئة من القطع المستخدمة لصناعة الغواصات.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن مقصودي أن هذا الانجاز تحقق بفضل جهود الشركات المعرفية والقطاع الخاص والجامعات في البلاد.

وأشار إلى معرض المنتجات الدفاعية للقوة البحرية للجيش الإيراني، الذي يقام سنويا بالتزامن مع أسبوع القوة البحرية في البلاد، مبينا أن هذا المعرض يضم آخر المستجدات على صعيد الصناعات والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج القطع البحرية السطحية والغواصة على أيدي الخبراء والباحثين الإيرانيين.

ولفت مقصودي بضرورة تصنيع الطائرات المسيرة عمودية التحليق محليا، وضمها إلى الخدمة لدى القطع البحرية والطيران البحري للجيش الإيراني.

وقال مقصودي:

بذلنا خلال الأعوام الأخيرة جهودا كبيرة لتصنيع الطائرات المسيرة التي تستطيع أن تحلق وتحط على سطح القطع البحرية.

وأكد مقصودي أن بلاده نجحت خلال الأعوام الماضية في التوصل إلى تكنولوجيا إنتاج صواريخ "عمق – سطح"، التي لا يمتلك تقنيتها إلا عدد محدود من الدول.

وذكر رئيس منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في البحرية الإيرانية، الأدميرال مجيد مقصودي، أن بحرية الجيش الإيراني وضعت على سلم برامجها، توطين تقنية إنتاج قطع ومديات الرادارات، وبدء خط أنتاجها الواسع أيضا.