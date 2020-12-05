جونسون وفون دير لاين يتفقان على استئناف مفاوضات بريكسيت الأحد

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على استئناف مفاوضات "بريكست"، يوم غد الأحد المقبل في بروكسل.

وجاء الإعلان عن استئناف المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ختام اتصال، جرى بينهما، اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".

وفي بيان مشترك صدر عن داونينغ ستريت، دعا جونسون وفون دير لايين إلى ضرورة "بذل مزيد من الجهود" من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان حل الخلافات المستمرة.

وأشار المسئولان إلى أنّهما سيتباحثان مجددا مساء الاثنين المقبل.

ومن جانبها، قالت فون دير لايين إن هناك اختلافات كبيرة لا تزال قائمة، موضحة أن هذه الخلافات تدور حول "ثلاث مسائل حساسة"، على الرغم من مرور أشهر من المفاوضات.

وتسعى لندن وبروكسل إلى التوصل إلى اتفاقية تنظم العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما في مرحلة ما بعد بريكست.

ولكن المفاوضات تتعثر بسبب الخلاف حول عدة نقاط، منها حق الصيادين الأوروبيين في الوصول إلى المياه البريطانية، والرسوم الجمركية والمسألة الأيرلندية، بجانب استمرار بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة.