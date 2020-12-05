ترامب يطالب بعقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية في جورجيا حول نتائج الانتخابات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بعقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية في ولاية جورجيا لمناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام منافسه جو بايدن.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "سأفوز بجورجيا بسهولة وبسرعة إذا سمح الحاكم بريان كيمب أو سكرتير الولاية بالتحقق من الأمر. على الأقل أطلب جلسة خاصة للهيئة التشريعية على الفور. يمكنك القيام بذلك بسهولة وعلى الفور".

But you never got the signature verification! Your people are refusing to do what you ask. What are they hiding? At least immediately ask for a Special Session of the Legislature. That you can easily, and immediately, do. #Transparency https://t.co/h73ZfjrDt3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020

وأعلن فريق ترامب الجمعة الماضي، أنه قدم طلبا لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، قائلا إن هناك "عشرات الآلاف" من الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل غير قانوني والتي وثقها في الولاية.

ويستمر ترامب في مهاجمة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، ووصف النظام الانتخابي في بلاده بأنه "تحت حصار واعتداء منسق"، موضحا أنه مستعد لتقبل الخسارة "لو جاءت عادلة".

I will easily & quickly win Georgia if Governor @BrianKempGA or the Secretary of State permit a simple signature verification. Has not been done and will show large scale discrepancies. Why are these two “Republicans” saying no? If we win Georgia, everything else falls in place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات ووجه زعماء أغلب دول العالم التهنئة لبايدن على فوزه.

كما أبرز ترامب في كلمته ما اعتبره تزويرا للانتخابات، وقال إن هناك حالات:

"تكررت لآلاف المرات لأشخاص ذهبوا للتصويت ليكتشفوا أنه بالفعل قد تم احتساب تصويتهم"، موضحا أن ذلك "يظهر حالة الديمقراطيين البائسة".

وقال ترامب في كلمته "أريد أن تكون الخسارة عادلة لو حدثت، ولا أريد سرقة الانتخابات من الشعب الأميركي لدينا الأدلة والإثباتات الواضحة على الانتهاكات".

وأكد أيضا استعداده لتقبل "أي نتيجة دقيقة" للانتخابات، مشيرا إلى أنه "في انتخابات أعظم دولة في العالم، لدينا دلائل على فساد الانتخابات".

وطالما شكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك في حصول بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأميركية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.