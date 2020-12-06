بريطانيا: الحكومة تستعد لطرح لقاح فايزر لكوفيد-19 هذا الأسبوع

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيوأنتك لكوفيد-19 هذا الأسبوع.

وتجعل الخطوة اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء، بحسب رويترز.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

والأسبوع الماضي، وافقت بريطانيا على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيوأنتك لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

ويستلزم لقاح فايزر/بيوأنتك متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.