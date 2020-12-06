ترامب: توفير لقاحات كورونا في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن لقاحات كوفيد -19 ستكون متوفرة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال ترامب وسط تجمع لمؤيديه في ولاية جورجيا: "اللقاحات في طريقها إلى مستوى لم يخطر ببال أحد أنه ممكن، كانت ستستغرق إدارة أخرى خمس سنوات، واستغرق الأمر سبعة أشهر، وستبدأ الأسبوع المقبل، وسنبدأ التطعيم".

جاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا لحالات الإصابة بوباء كوفيد -19مع 230 ألف إصابة جديدة، في حين بلغت الوفيات 2527 حالة وفاة جديدة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس القاتل في أمريكا 14.5 مليون حالة، وتوفي أكثر من 281 ألف شخص بسبب الفيروس.