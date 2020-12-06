حريق يهدد بلدة أسترالية مدرجة على قائمة التراث العالمي... فيديو

أمرت السلطات الأسترالية سكان بلدة ساحلية بجزيرة فريزر، المدرجة على قائمة التراث العالمي، بإخلاء منازلهم، اليوم الأحد، مع اقتراب حريق يستعر بالغابات.

أندلع الحريق بسبب إشعال نار بالمخالفة للقانون بأحد المخيمات قبل سبعة أسابيع، ودمر نصف الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا وهي جزء من الحاجز المرجاني العظيم وتشتهر بالغابات المدارية المطيرة والكثبان الرملية والبحيرات.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية كوينزلاند على وسائل التواصل الاجتماعي "المغادرة على الفور هي الخيار الأكثر أمانا حيث ستكون القيادة شديدة الخطورة عما قريب... يجب على أي شخص بالقرب من بلدة هابي فالي مغادرة المنطقة". وفقا لـ "رويترز".

Onset of another blistering wildfire season in Australia: Half of Fraser Island, Unesco World Heritage site, burned in ecological disaster threatening unique ecosystem and Valley of the Giants' 1,200 year-old trees



"fires unusual in their scale, intensity and timing"#climate pic.twitter.com/uSi6ww1m4J — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) December 5, 2020

وأتت حرائق الغابات الصيف الماضي على أكثر من 37 مليون فدان وتسببت في مقتل 33 شخصا ونفوق نحو مليار من الحيوانات، مما جعل رئيس الوزراء سكوت موريسون يطلق على الموسم الماضي "الصيف الأسود".