أكبر طائرة درون في العالم قادرة على إطلاق أقمار صناعية بسرعة كل 180 دقيقة... فيديو

كشفت شركة إطلاق صواريخ خاصة عن إنتاجها لأضخم طائرة مسيرة دون طيار "درون" في العالم، والقادرة على إطلاق أقمار صناعية صغيرة في المدار دون منصة إطلاق.

وطرحت شركة "أيفوم" ومقرها ولاية ألاباما الأمريكية، الخميس الماضي، طيارة "رافن إكس"، في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبلغ طول الطائرة 24 مترا، وتزن 500 كيلوغرام، ويبلغ ارتفاعها 18 قدما، وهي أكبر نظام للطائرات بدون طيار في العالم من حيث الكتلة.

وتطير الدرون الجديدة تماما مثل أي طائرة نموذجية، ويمكن أن تنطلق من أي مدرج بطول ميل واحد، مما يلغي الحاجة إلى البنية التحتية المكلفة التي تأتي مع منصة الإطلاق.

وتقول شركة "أيفوم" إن الطائرة "رافن إكس" مصممة لإطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء بسرعة كل 180 دقيقة.

وكشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أيفوم"، جاي سكيلوس، إنها حصلت على عقود حكومية بأكثر من مليار دولار أمريكي، وأنها تعاقدت مع قوة الفضاء الأمريكية لتنفيذ أول مهمة أقمار صناعية صغيرة (أسلون-45)، والتي ستعمل على تحسين "تحذيرات التهديد في الوقت الفعلي".

وأكد سكيلوس أنه "من خلال تقنياتنا المستقلة، ستقوم شركة "أيفوم" بتقصير المهلة الزمنية لعمليات الإطلاق من سنوات إلى شهور، وهذا ضروري لتحسين الحياة على الأرض ولإنقاذ الأرواح".

ومن المتوقع أن يكون الإطلاق الأول للقمر الصناعي باستخدام الدرون "رافن إكس" في مهمة إطلاق القمر الصناعي الصغير التابع لقوة الفضاء الأمريكية "اسلون-45) في عام 2021.