مقتل عشرات المسلحين الإرهابين في قندهار خلال عملية أمنية للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الأحد، عن مقتل عشرات المسلحين الإرهابيين، وذلك خلال عملية عسكرية أمنية نفذها الجيش الأفغاني في مقاطعة قندهار جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية بيان الدفاغ الأفغانية جاء فيه: "قتل نحو 18 مسلحا على الأقل في مقاطعة قندهار جنوبي البلاد، المعقل السابق لحركة طالبان".

وأضاف البيان: "وخلال العملية العسكرية الأمنية نجحت بالعثورعلى ألغام مضادة للأفراد والسيارات وقامت بإبطال مفعولها خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود".

ولم تعلق حركة "طالبان" الإرهابية التي تنشط في أجزاء من مقاطعة قندهار على هذه العمليات حتى الآن.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.