تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى بعد ارتطامها بأسلاك كهربائية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة مروحية مدنية تابعة لشركة خاصة في الجليل الأعلى شمالي البلاد، وذلك بعد ارتطامها بأسلاك كهربائية في المنطقة.