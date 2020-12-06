إيران تعلن وفاة أحد قادة الحرب مع العراق و"درب قاسم سليماني"

أعلنت السلطات الإيرانية، أمس السبت، وفاة القائد العسكري الكبير في الحرس الثوري الإيراني، اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، إثر إصابته بفيروس "كورونا" مؤخرا.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية، توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا".

وذكرت الوكالة، أن "محمود آبادي عمل كتفا إلى كتف مع الراحل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، ومساعده حسين همداني والذي قتل في مدينة حلب عام 2015 في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، أن "إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران تجاوز 50 ألفا، بتسجيل 321 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و28986، بعدما سجلت 12181 إصابة بالفيروس.

ويعتبر اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، أحد قادة المعارك إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث قاد اللواءين "19 فجر" و 35" الإمام الحسين" ضد القوات العراقية، على الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.