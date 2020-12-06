هل تقف إيران ورائهم... قراصنة يعلنون بدأ بيع وثائق من شركة تأمين إسرائيلية

أعلنت مجموعة القراصنة "بلاك شادو" الإسرائيلية، اليوم الأحد، البدء في بيع المعلومات الشخصية عن المؤمنين بشركة تأمين في البلاد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الأحد، أن عملية بيع المعلومات الشخصية تأتي على خلفية رفض شركة التأمينات "شيربيت" دفع الفدية التي تطالب بها وهي قرابة أربعة ملايين دولار.

وأكدت الشركة أن رفضها عدم الخضوع للابتزاز لا ينجم عن اعتبارات مالية، وأن هدف القراصنة إرباك المرافق الإسرائيلية برمتها. وذلك على خلفية شن مجموعة القراصنة "بلاك شادو" هجمة سايبر على شركة التأمين "شيربيت".

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية "قناة مكان" أن القراصنة واصلوا يوم أمس، نشر وثائق أخرى تمكنوا من الحصول عليها، منها بطاقات هوية وصور لبطاقات ائتمان تابعة لمؤمنين إسرائيليين.

وتم ذلك بعد أن أعلنت شركة التأمينات الإسرائيلية "شيربيت" عدم نيتها الرضوخ لمطالب القراصنة بتحويل الفدية، التي كانت في اليوم الأول مليون دولار، بواسطة عملة بيتكوين إليهم، لقاء عدم نشر معلومات حساسة تابعة للشركة.

وزعمت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الأحد، أن القراصنة "بلاك شادو" تلقوا عروضا خارجية لشراء المعلومات السرية للعملاء أو المؤمن عليهم في شركة "شيربيت" للتأمينات، من بين تلك العروض إيران.

وكشفت دراسة الشهر الماضي أن قراصنة إيرانيين كانوا وراء "هجوم فدية" ضد عشرات الشركات في إسرائيل، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي ذلك الوقت، كان على كل شركة دفع 7-9 عملات بيتكوين، أي ما يتراوح بين 375- 475 ألف شيكل (نحو 113.5- 144 ألف دولار).

وتصاعدت الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران أخيرا. وفي يوليو/ تموز الماضي، تعرضت مصلحة المياه الإسرائيلية لهجوم سيبراني دون أن يؤدي ذلك لإلحاق الضرر بالخدمة، بحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث خلال 3 شهور، والثاني بعد هجوم آخر مشابه في أبريل/نيسان الماضي، واتهمت مصلحة المياه حينها إيران بالوقوف خلفه.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إسرائيل هي على الأرجح من يقف خلف هجوم إلكتروني نُفذ في التاسع من ذات الشهر، وألحق أضرارا كبيرة في عمل ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس في إيران.