بايدن يعتزم إعلان إلزامية ارتداء الكمامات لـ100 يوم عند توليه الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيطلب من الشعب الأمريكي ارتداء الكمامات لمدة 100 يوم بعد تنصيبه رئيساً في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

وسيصدر بايدن أمرًا دائمًا يقضي بارتداء الكمامات في الأماكن التي يتمتع فيها بالسلطة القضائية، بما في ذلك المباني الفيدرالية ووسائل النقل بين الولايات، حسبما صرح يوم الخميس الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب لمراسل "سي إن إن": "فقط 100 يوم في الكمامات، والأمر ليس للأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضًا كبيرًا (للعدوى) بعد مئة يوم". وارتفع إجمالي الوفيات في أمريكا إلى أكثر من 276 ألفاً.

وتابع، إن التزام الأمريكيين بارتداء الكمامات سيحد بشكل كبير من وتيرة الوفيات المرتفعة يومياً، إلى حين قيام الجهات الصحية بحملات التطعيم باللقاحات التي يتم اعتمادها.

في وقت سابق، طلب بايدن، من كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الاستمرار في وظيفته والعمل مستشارا رئيسيا لفريق مكافحة كورونا بعد تولي بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن لقاحات كوفيد -19 ستكون متوفرة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.