أوباما يؤكد أن زوجته لن تترشح للرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الأحد، عدم وجود خطط لدى زوجته ميشيل للترشح لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، بمناسبة صدور المجلد الأول من كتاب مذكراته "أرض الميعاد"، قال أوباما:

"لن تترشح ميشيل لمنصب الرئاسة، وهذا ما يمكنني ضمانه، لأنها لا تحب السياسة كما قلت في كتابي".

وتابع أوباما كلامه: "مع ذلك فسوف أؤيدها دائما وبكل سرور في كل شيء إذا لزم الأمر، بغض النظر عن هدفها اللاحق، كما فعلت هي أيضا معي".

Barack Obama: “Todavía me quedan algunos cartuchos por quemar” https://t.co/wxTvJMnWbg — Álex Rodríguez (@arodriguez_alex) December 6, 2020

وتمت ترجمة المجلد الأول من مذكرات أوباما، وحجمه 768 صفحة، إلى 25 لغة، وذلك بعد صدور كتابين سابقين بقلمه، هما "أحلام من أبي" (1995) و"جرأة الأمل" (2006)، اللذان يعدان من أكثر الكتب مبيعا في العالم.