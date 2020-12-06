مبادرة قطرية لتعليم اللاجئين في ماليزيا

أعلنت دولة قطر تقديم مبادرة لتعليم اللاجئين في ماليزيا وضمان حصولهم على التعليم اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وزارة الخارجية القطرية على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الدوحة تعهدت بدعم البرامج التعليمية للطلاب اللاجئين في ماليزيا، الذين قد يواجهون صعوبات بسبب أزمة كورونا.

وأصدرت قطر بيانا مشتركا مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت فيه إن "قطر قدمت منحة مالية سيتم استثمارها في مجال البنية التحتية الرقمية بهدف تحسين التعليم للطلاب اللاجئين".

Qatar Pledges to Support Refugee Education Programs in Malaysiahttps://t.co/4HHSKDL2dY#MOFAQatar pic.twitter.com/KOnLJPeQyz — MOFA - Qatar (@MofaQatar_EN) December 6, 2020

ولفت البيان الذي نشره الموقع إلى أن المبادرة يستفيد منها نحو 1500 طالب من جميع الأعراق إضافة إلى نحو 200 مدرس في 69 مركزا لتعليم اللاجئين في ماليزيا.

وتابع: "سيتم توزيع 1500 لوح إلكتروني و200 لوح إلكتروني للمتقدمين مع ملحقاتها على مراكز التعليم من قبل المفوضية عبر مركز جارينجان التعليمي وهي منظمة غير حكومية وشريكة للمفوضية في مجال التعليم".