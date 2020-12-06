الجيش الإيراني: قواتنا قادرة على رصد العدو خارج الحدود

قال قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، إن قواته مجهزة باحدث الأنظمة الرادارية والصاروخية، مشيرا إلى قدرتها على رصد العدو خارج الحدود.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف القائد العسكري الإيراني، أن "قوات الدفاع الجوي تمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الأكبر في المنطقة".

وأشار إلی قدرات إيران في مجال الأنظمة الرادارية والصاروخية، مؤكدا أن من مميزات هذه المنظومات، أنها أنتجت بأيدي الشباب الإيراني، لافتا إلى أن تقنية إنتاجها غير متوفرة سوى لدى بعض الدول المتقدمة في العالم.

وأكد أن " إيران تمتلك القدرة على القيام برد حاسم على الأعداء في حال قيامهم بأي اعتداء".

وتابع "نحن لا نسعى وراء الحرب وافتعال الصراعات، لكن أمن المنطقة يشكل خطا أحمر بالنسبة إلينا ولن نجامل أحدا بشأنه".

كما شدد على ضرورة ضمان أمن منطقة الخليج بواسطة الدول الأقليمية دون أي تدخل من جانب القوات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة، واصفا هذا التواجد بأنه مثير للتوتر ولن يخلف سوى الفوضى في المنطقة.

وكانت البحرية الأمريكية قد نشرت حاملة الطائرات "نيميتز" في الخليج الأسبوع الماضي.

وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، إنه "لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز".

وأضافت أن "إعادة الانتشار متصل بخفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان".

وتابعت "هذا الفعل يضمن أن لدينا قدرة كافية للرد على أي تهديد وردع أي خصم عن التحرك ضد قواتنا خلال خفض القوات".