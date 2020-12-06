عبر عملية استخباراتية... الأمن الإيراني يلقي القبض على عصابة دولية لتجارة الأسلحة والمخدرات

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على عصابة دولية لتهريب الأسلحة والمخدرات.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، أن الأمن الإيراني ألقى القبض على أعضاء رئيسيين في عصابة دولية لتهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات، تقودها رعيتين أجنبيتين داخل البلاد.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأمن الإيرانية، أن الدائرة العامة للأمن في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي البلاد) تمكنت من تفكيك هذه العصابة، عبر تنفيذ عمليتي استخبارات ذكيتين ذات نطاق واسع.

وفي هاتين العمليتين، تم اعتقال قائد العصابة مع ثلاثة أعضاء رئيسيين وتم العثور على 520 كغم من الهيروين.

ووفقا لعمليات المسح الميداني التي أجريت في محافظة آذربيجان الغربية، قام الأمن الإيراني بتحديد وتفتيش مستودعات كبيرة للأسلحة والذخائر في القرى الحدودية، وتم ضبط أكثر من 500 قطعة من أنواع المسدسات، وبنادق الصيد وكميات كبيرة من الذخيرة.