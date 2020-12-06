بومبيو: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعكس آمالا عظيمة في السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب عام 2017 يعكس آمال الولايات المتحدة الأمريكية العظيمة في تحقيق السلام".

وكتب بومبيو، على "تويتر" اليوم الأحد: "قبل 3 سنوات، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس لتكون عاصمة إسرائيل وأمر بنقل السفارة الأمريكية للقدس".

وتابع: "هذا الاعتراف البسيط ساهم في تقوية جهودنا الدبلوماسية وشراكتنا وما يزال حتى اليوم يعكس آمالنا العظيمة في تحقيق السلام".

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.

وواجهت الولايات المتحدة مجددا عزلة دولية بهذا القرار، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من الشهر ذاته، قرارا بأغلبية ساحقة ترفض قرار ترامب بخصوص القدس.

وجاء في نص الإعلان "عام 1995، تبنى الكونغرس قانونا يحث الحكومة الفيدرالية على نقل السفارة الأمريكية (من تل أبيب) إلى القدس، والاعتراف بأن تلك المدينة ذات الأهمية الكبيرة، هي عاصمة إسرائيل".

Three years ago, @realDonaldTrump recognized Jerusalem as Israel’s rightful capital and ordered @usembassyjlm to move from Tel Aviv. This simple recognition of reality strengthened our diplomacy efforts, our partnerships, and still today reflects our greatest hope for peace. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

وأضاف "مرر الكونغرس هذا القانون بأغلبية ساحقة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وأعيد تأكيده بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس) قبل 6 أشهر فقط، لذا، وقررت أنه حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وفي 18 مايو/ أيار 2018، قام ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس.