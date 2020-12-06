وسائل إعلام: إيران تستعد لزيادة الصادرات في حالة تخفيف العقوبات

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، إن إيران أصدرت تعليمات إلى وزارة النفط لتحضير المنشآت لإنتاج الخام وبيعه بكامل طاقتها في غضون ثلاثة أشهر، قبل تخفيف محتمل للعقوبات عقب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم.

ونقلت التقارير عن الرئيس حسن روحاني قوله إن إيران صدرت أكثر من مليوني برميل يوميا قبل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع ست قوى عالمية في 2015 وإعادة فرض عقوبات أضرت بشدة باقتصاد إيران نتيجة لانحدار صادرات النفط. وفقا لـ "رويترز".

يتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، وكان قد صرح بأنه سيعود إلى الاتفاق ويرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى الالتزام الصارم بالاتفاق النووي.

وقال روحاني اليوم إن بلاده تستعد لزيادة سريعة للإنتاج، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن روحاني قوله "ستتخذ وزارة النفط جميع الخطوات الضرورية لتحضير منشآت صناعة النفط للإنتاج والبيع - بما يتماشى مع الطاقة المتاحة - في غضون ثلاثة أشهر."

تُقدر صادرات إيران بأقل عن 300 ألف برميل من النفط يوميا، مقارنة مع ذورة بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في 2018.