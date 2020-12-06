انتهاء الاحتجاج في العاصمة المولدوفية مع الإعلان عن أهم المطالب

انتهى رسميا التجمع في ساحة الجمعية الوطنية الكبرى في العاصمة المولدوفية كيشيناو اليوم الأحد، حيث قام المنظمون بقراءة مطالبهم الأساسية.

وجاءت أهم مطالب المحتجين على النحو الآتي :

-استقالة عاجلة لحكومة أيون تشيكو (اتهم المتظاهرون مجلس الوزراء بإثارة أزمة اقتصادية وتفاقم الوضع مع وباء فيروس كورونا)

-إجراء انتخابات نيابية مبكرة

- إلغاء القوانين التي أقرت في آخر دورات مجلس النواب

وأشار منظمو حركة الاحتجاج إلى أنه إذا تجاهلت السلطات هذه المطالب، فإنهم يعتزمون اغتنام جميع الفرص الدستورية القانونية "لمقاومة محاولة اغتصاب السلطة".

وتدهور الوضع السياسي مرة أخرى في مولدوفا، في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، وشكل حزب الاشتراكيين المؤيد لروسيا في مولدوفا والكتلة المؤيدة لأوروبا "أغوم" أغلبية برلمانية في 8 يونيو.

وبعد ثلاثة أشهر من انتظار البلاد تم تشكيل حكومة جديدة.،وأعلن الحزب الديمقراطي في 14 يونيو، استقالة حكومة فيليب طواعية، وفي اليوم التالي ألغت المحكمة الدستورية القرارات السابقة واعترفت بقانونية البرلمان الجديد ومجلس الوزراء الجديد.