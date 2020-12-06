الطبيب الذي حظر التدخين في بلاد.ه.. وفاة رئيس الأوروغواي السابق

أعلنت عائلة رئيس الأوروغواي السابق تاباري فاسكيز، وفاته، اليوم الأحد، بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.

وتوفي فاسكيز الطبيب المتخصص في الأورام، والذي خاض حملة لمكافحة التدخين في بلاده،عن ثمانين عاما.

ونعى ألفارو وخافيير وإينياسيو أبناء رئيس الأوروغواي الذي تولى الحكم خلال الفترة من 2005 حتى 2020، والدهم على موقع تويتر.

وأوضحوا أن وفاة والدهم كانت طبيعية في المنزل جراء المرض، وسط أسرته وأصدقائه،، بحسب فرانس برس.

Um enorme estadista. A última grande entrevista que deu é uma aula sobre a igualdade, sobre o sentido da vida. #TabaréVasquez |



Morre o ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez, aos 80 anoshttps://t.co/D12O3pFigE — André Gallindo (@andregallindo) December 6, 2020

​ومن المقرر أن تنظم جنازة فاسكيز بعد ظهر الأحد في مراسم تقتصر على العائلة فقط بسبب جائحة كورونا.

وحثت أسرة الرئيس السابق المواطنين على متابعة جنازته التي ستنطلق من بلدية مونتيفيديو عبر التلفزيون.

ولعب فاسكيز دورا في جعل بلاده في 2006 أول دولة في أمريكا اللاتينية وخامس دولة في العالم تحظر التدخين في الأماكن العامة.

وجاءه هذا الدور انطلاقا من معاناة شخصية، بعد أن فقد شقيقته ووالدته ووالده بين 1962 و1968 نتيجة إصابتهم بالسرطان.