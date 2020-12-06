خبير روسي يكشف موعد انحسار كورونا في روسيا

قال فاليري فيكوركو، كبير الأطباء في مستشفى مدينة موسكو السريري رقم 15 إن فيروس كورونا قد ينحسر في روسيا في نهاية العام المقبل.

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي سمي على اسم "أو فيلاتوف"، اليوم الأحد إن:

وباء عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا قد ينحسر في نهاية العام المقبل.

وأضاف: "على الأرجح، لن ينتهي الوباء بحلول صيف عام 2021، حسنًا، لأننا إذا بدأنا بالفعل في التطعيم، لا يزال الناس يمرضون، سيتعامل جزء لا بأس به مع هذا الفيروس، لذلك أعتقد أنه بحلول نهاية العام سينحسر".

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم الجمعة أمس الأول، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت نائب محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أنه "تم فتح نحو 70 فرعا في موسكو على أن يتم فتح 100 فرع آخر"، مشيرة إلى أن "فروع التطعيم ستعمل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء كل يوم".

وأوضحت راكوفا أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيشمل كل المواطنين لكن بالتدرج بدءا بالأطباء والممرضين العاملين مباشرة مع المصابين في المستشفيات مرورا بالمواطنين المعرضين لخطر الإصابة وأبرزهم البالغين سن التقاعد وصولا إلى العاملين في القطاعات التعليمية والاجتماعية المختلفة.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد-19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".