نتنياهو لترامب: الشعب اليهودي لن ينسى اعترافك بالقدس عاصمة لإسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار اعترافه بالقدس عاصمة إسرائيل، الذي اتخذه في 6 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

ذكر ذلك أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تدوينة على "تويتر" اليوم الأحد، جاء نصها: "رئيس الوزراء نتنياهو شكر الرئيس ترامب على اعترافه بأورشليم عاصمة إسرائيل بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لهذه الخطوة وعلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال إن الشعب اليهودي لن ينسى ذلك".

رئيس الوزراء نتنياهو شكر الرئيس ترامب على اعترافه بأورشليم كعاصمة إسرائيل بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لهذه الخطوة وعلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال إن الشعب اليهودي لن ينسى ذلك. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 6, 2020

وقال غندلمان، في تدوينة أخرى نصها: "كما شكر رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس ترامب على اعترافه بحق إسرائيل الشرعي على أراضي يهودا والسامرة وعلى طرحه خطة سلام واقعية تقر بهذا الحق وتحمي قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. وشكره على مساهمته في التوصل إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي بشرت بعهد جديد من السلام في المنطقة".

كما شكر رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس ترامب على اعترافه بحق إسرائيل الشرعي على أراضي يهودا والسامرة وعلى طرحه خطة سلام واقعية تقر بهذا الحق وتحمي قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. وشكره على مساهمته في التوصل إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي بشّرت بعهد جديد من السلام في المنطقة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 6, 2020

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.

وواجهت الولايات المتحدة مجددا عزلة دولية بهذا القرار، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من الشهر ذاته، قرارا بأغلبية ساحقة ترفض قرار ترامب بخصوص القدس.

وجاء في نص الإعلان "عام 1995، تبنى الكونغرس قانونا يحث الحكومة الفيدرالية على نقل السفارة الأمريكية (من تل أبيب) إلى القدس، والاعتراف بأن تلك المدينة ذات الأهمية الكبيرة، هي عاصمة إسرائيل".

وأضاف: "مرر الكونغرس هذا القانون بأغلبية ساحقة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وأعيد تأكيده بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس) قبل 6 أشهر فقط، لذا، وقررت أنه حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وفي 18 مايو/ أيار 2018، قام ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس.