الشرطة البيلاروسية تعتقل أكثر من 300 شخص في مينسك بعد مظاهرات غير مرخصة

وقالت الخدمة الصحفية للشرطة اليوم الأحد إنه:
وأضافت: "بشأنه بدأت عملية إدارية بموجب المادة 23.34 من القانون الإداري لجمهورية بيلاروسيا (انتهاك إجراءات تنظيم أو عقد تظاهرات جماهيرية)".
وأشارت إلى أنه في بعض الأماكن حاول المحتشدون الخروج على الطريق (شارع بارتيزانسكي وشارع غولوبيف ويسينين) ، واتخذ ضباط إنفاذ القانون تدابير لقمع مثل هذه الأعمال.
في الوقت نفسه، لفتت الخدمة الصحفية الانتباه إلى حقيقة أن بعض المعتقلين قد حوكموا بالفعل لمشاركتهم في مثل هذه الأحداث، وأن بعض الأفراد "أظهروا عصيانًا فعليًا للمطالب القانونية لضباط إنفاذ القانون".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشرطة، إلى أنه يتواصل العمل "للتعرف على المواطنين الذين شاركوا سابقًا ولم يتم اعتقالهم وقت ارتكاب الإجراءات". وقالت دائرة الشرطة باللجنة التنفيذية لمدينة مينسك "خلال الأسبوع الماضي، تم التعرف على أكثر من 80 من هؤلاء الأشخاص".
كما أشاروا إلى أن عقوبة المواد المتعلقة بالمشاركة في أحداث جماهيرية غير مرخص بها وعصيان المطالب المشروعة لضباط الشرطة تنص على عقوبة في شكل 15 يومًا من الاعتقال لكل جريمة، في المجموع 30 يومًا من الاعتقال. وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "الجناة الأفراد لديهم فرصة حقيقية للاحتفال بالعام الجديد ليس مع أسرهم، ولكن مع الشرطة".
بدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، والذي حصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات. وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا فازت.
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