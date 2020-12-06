مسئول: فايزر تقدمت بطلب لترخيص لقاحها في الهند

كشف مسئول هندي بارز، اليوم الأحد، عن تقدم شركة "فايزر" بطلب إلى الحكومة الهندية، للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وقال في.كيه.بول المستشار البارز في قطاع الصحة الهندي إن شركة صناعة الأدوية الأمريكية أصبحت أول شركة تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للقاحها في الهند، بحسب "رويترز".

وأوضح المستشار الحكومي أن شركة فايزر اتصلت بالسلطات الهندية أمس السبت للتقدم بالطلب.

أعرب المستشار الصحي عن ترحيبه باهتمام شركة فايزر بالسعي للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح في الهند.

وأوضح بول أن الهيئة المنظمة للأدوية في بلاده تستغرق عادة 90 يوما تقريبا للبت في مثل هذا النوع من الطلبات.

لكن بول أوضح أن القرار المتعلق بلقاح فايزر قد يصدر سريعا، في البلد الذي يسجل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم.

ولم ترد وزارة الصحة على طلب للتعليق، ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولي فايزر في الهند للتعقيب.وكانت شركة فايزر الأمريكية قد حصلت مؤخرا على رخصة لتوزيع لقاحها في بريطانيا.