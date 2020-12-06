بسبب قنبلة... إجلاء 13 ألف شخص في فرانكفورت

غادر نحو 13 ألف شخص في مدينة فرانكفورت الألمانية منازلهم، اليوم الأحد، للسماح للسلطات بتفكيك قنبلة بريطانية تعود للحرب العالمية الثانية (1939- 1945) وتزن 500 كلغ.

وبحسب صحيفة "Süddeutsche Zeitung"، عثر على القنبلة داخل ورشة بناء في حي غالوس، ما دفع السلطات إلى إغلاق محيط الموقع على مسافة 700 متر تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة في حال انفجارها، وإجلاء السكان في المنطقة.

وفقا لخدمات الطوارئ الألمانية، يمكن أن يستغرق تفكيك القنبلة ما يصل إلى ست ساعات، فيما قال رئيس بلدية فرانكفورت بيتر فيلدمان لدى زيارته لمركز رعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في إحدى قاعات المعارض في المدينة: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم الانتهاء من الأمر في غضون ساعة، لكنها قد تستغرق أيضا وقتا أطول بكثير".

وتم العثور على القنبلة يوم الخميس أثناء أعمال البناء في منطقة غالوس في فرانكفورت.

وقبل أن تتمكن خدمة التخلص من الذخائر من تفكيك القنبلة، اضطر ما يقرب من 13000 من السكان إلى مغادرة منازلهم، بحسب المصدر ذاته.

وبالنسبة لكل من لم يتمكن من الإقامة مع الأصدقاء أو الأقارب ، تم إنشاء مركز رعاية في قاعة عرض، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.